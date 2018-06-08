На Львовщине коп навеселе на встречке насмерть сбил велосипедистку

Во Львовской области сотрудник полиции навеселе за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и сбил 61-летнюю велосипедистку, пострадавшая умерла на месте происшествия.

Авария произошла 4 июня около 18:00 на грунтовой дороге с двусторонним движением в направлении села Новый Милятин, коп задержан, говорится на сайте прокуратуры региона.

"Досудебным расследованием установлено, что в этот день полицейский Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области управлял автомобилем Skoda Oktavia навеселе", — отметили в ведомстве.

Правоохранитель "не выбрал в установленных пределах безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, не убедившись, что маневр будет безопасным для других участников движения, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на пешехода, который двигался по этой же дороге на велосипеде".

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Полицейскому сообщили о подозрении в совершении преступления.

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