Под Львовом посол Швейцарии попал в ДТП: фото, видео с места происшествия

В среду вечером, 27 июня, возле села Дедилов (находится под Львовом) столкнулись три иномарки, пострадали два человека.

За рулем одного из автомобилей находился иностранец, говорится на странице Главного управления Национальной полиции в регионе.

Координатор общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook написал, что в ДТП попал посол Швейцарии, он выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с машинами.

"… столкнулись автомобили Volvo СХ60 под управлением 56-летнего иностранца, Volkswagen Т4 под управлением 43-летнего жителя Бродовского района и Chery Amylet, на котором ехал 53-летний львовянин", — отметили а Нацполиции.

По данным ведомства, в результате аварии с телесными повреждениями госпитализированы водитель Volkswagen и 49-летняя пассажирка Volvo, а других участников ДТП врачи осмотрели и отпустили домой.

Начато производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ писали, что 14 июня поздно вечером в Киеве пьяный руководитель консульского отдела России в Украине Иван Иванович сел за руль служебного авто, его остановили правоохранители, но он просто ушел, поскольку находится под защитой Венской конвенции.