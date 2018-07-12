На Луганщине задержан шпион "народной милиции ЛНР": фото и видео

В селе Светличное Луганской области правоохранители задержали шпиона так называемой "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР", который пытался попасть на подконтрольную Киеву территорию вне официального пункта въезда-выезда.

Злоумышленник жил на захваченной территории, он пополнил ряды боевиков в 2014 году, говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"… выполнял обязанности разведчика. Узнавая позиции ВСУ, наносил их на карту. Нес службу в г. Луганск, г. Кадиевка (ранее — Стаханов) и г. Голубовка (ранее — Кировск)", — отметили в ведомстве.

По его данным, шпион до задержания на протяжении двух суток минными полями пересекал "серую зону" для проведения разведывательной операции в пользу и по указанию кадровых офицеров России, которые руководят подразделением "народной милиции".

Cведения о случившемся квалифицированы по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса. Пособник противника тесно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области военнослужащие Нацгвардии из состава Объединенных сил на мобильном блокпосту задержали троих граждан, которые в базах данных проходят, как участники террористических "Л/ДНР".