В Киеве иностранцы проникли в элитный дом и украли сейф с сотнями тысяч гривень

В Печерском районе Киева двое иностранцев проникли в элитный дом и украли из квартиры сейф с 200 тысячами гривень.

Преступление совершено на бульваре Леси Украинки, злоумышленники задержаны, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"С помощью магнитного ключа они попали в подъезд, а затем открыли дверь квартиры на пятом этаже. Сейчас известно, что мужчины некоторое время наблюдали за жильем и знали об отсутствии его владельца", — добавили в ведомстве.

По его данным, иностранцы, кроме сейфа, вынесли из квартиры документы хозяина и зарегистрированное на него оружие. "Именно с похищенными вещами, которые злоумышленники спрятали в багажниках своих автомобилей, правоохранители их сразу задержали. Это — граждане другого государства, 1977 и 1984 годов рождения", — отмечается в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули, что в авто Mercedes старшего из мужчин изъяли сейф с деньгами и документы потерпевшего, а в Opel младшего был травматический пистолет, зарегистрированный на хозяина квартиры.

"... 41-летний иностранец проживает в Украине более трех лет, нигде не работает. Во время проведения санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители изъяли универсальные магнитные ключи и различные отмычки для замков. Его 34-летний сообщник также последнее время проживал в столице и работал реализатором", — выяснили копы.

Начато производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса, задержанным объявили о подозрении в совершении преступления. Суд уже арестовал старшего подозреваемого с правом внесения залога, а младшего — отправил под домашний арест.

Ранее сообщалось, что днем 10 июля в селе Софиевская Борщаговка (находится под Киевом) неизвестные лица кавказской национальности открыли огонь по мужчине и отобрали у него крупную сумму на покупку машины.