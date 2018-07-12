В Индии спасли несколько десятков девочек-подростков, проданных в секс-рабыни

Житель Индии Адарш Шривастава во время своего путешествия по стране на поезде сумел разоблачить банду торговцев людьми.

Как сообщает портал Global News, мужчина обратил внимание, что в соседнем вагоне едет группа испуганных подростков женского пола.

Мужчина написал пост на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. "Путешествую на Avadh express (19040), в вагоне №5. В моем вагоне 25 девочек, все несовершеннолетние, некоторые из них плачут, и все это выглядит небезопасно в условиях торговли людьми", − обратился он через интернет к администрации железных дорог.

Чиновники отреагировали молниеносно и "подключили" транспортную полицию. Через несколько остановок в поезд, на котором ехал Шривастава, зашли правоохранители, которые и задержали двух мужчин, действительно являвшихся торговцами людьми и намеревавшимися продать 26 девочек и сделать из них сексуальных рабынь с проститутками. Сейчас они все находятся в безопасности, а чиновники ведут поиск их родителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России приехавших на ЧМ-2018 африканок превратили в путан и секс-рабынь.