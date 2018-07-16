Вдова рассказала подробности зверского убийства россиянином украинца в Турции

Вдова убитого в Турции украинца Андрея Совы, Светлана, теряется в догадках по поводу ситуации с убийцей ее мужа, россиянином Андреем Похвальным.

По ее словам, трагический инцидент произошел возле бассейна, где находится бар, сообщает "Обозреватель".

"Андрей лежал головой на асфальте, а его ноги находились на кафельном возвышении, это возвышение в половину человеческого роста. Люди говорили: это как нужно было швырнуть человека, чтобы он так упал! Те, кто видел, рассказывали, что Андрей никого не трогал, он там просто ходил и смотрел футбол, он очень спокойный и добрый человек. А россиянин был очень разозлен проигрышем их сборной. Он был в гневе, так люди и говорили. Он такой здоровый, высокий, ему 30 лет. А мой Андрей невысокого роста, ему 56 лет. С какой силой надо было его ударить, чтобы убить. А теперь уже говорят, что это было убийство по неосторожности", — сетует Светлана.

Вдова Андрея Совы рассказала, что в отеле один из местных говорил, что лично россиянин уплатил деньги и выехал в Россию.

На данный момент Светлана занимается получением документов в Министерстве иностранных дел для того, чтобы доставить тело мужа на родину.

Напомним, ранее стали известны скандальные подробности о россиянине, избившем до смерти украинца в Турции.