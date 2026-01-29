Укр
Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайна

Руслана Заклинская
29 января 2026, 17:47обновлено 29 января, 18:18
Россия веками стирала память об украинских правителях и до сих пор охотится за их останками.
Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайна
Зачем россияне охотятся за останками украинских правителей / Коллаж: Главред, фото: Петр Конашевич-Сагайдачный, портрет, написанный Гаврилом Васьком, НБУ, портрет Богдана Хмельницкого, написанный по гравюре Вильгельма Гондиуса

Вы узнаете:

  • Почему Россия охотится за останками украинских государственных деятелей
  • Как могли исчезнуть мощи Ярослава Мудрого
  • Что случилось с могилой гетмана Сагайдачного

На протяжении веков Россия ведет тихую, но ожесточенную охоту за останками украинских государственных деятелей. Желание обладать останками киевских князей и гетманов является не просто научным интересом, а способом "документально" подтвердить свою выдумку об "общей колыбели" и "едином народе".

Главред узнал, что российские спецслужбы готовы платить огромные деньги за кости Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого или Петра Сагайдачного.

Как могли исчезнуть мощи Ярослава Мудрого

После смерти в 1054 году князь был похоронен в Софии Киевской. В 1936 году саркофаг открыли музейщики, а кости частично отправили в Ленинград на экспертизу. Затем останки вернули, но не в могилу.

Исследователи обнаружили, что часть костей хранится в Соединенных Штатах. Сейчас точно неизвестно, где находятся мощи князя Ярослава.

Кто и зачем предлагал миллионы за кости Ярослава Мудрого

Открыв саркофаг Ярослава Мудрого в 2009 году в Софии Киевской, ученые вместо останков великого князя нашли женский скелет. Как выяснилось позже, это была его жена - шведская принцесса Ингигерда.

Впоследствии стало известно, что в 1944 году мощи Ярослава Мудрого и чудотворную икону Николая Мокрого вывезли в США. Как рассказал журналист Аким Галимов в проекте "Реальная история", Россия искала мощи князя Ярослава Мудрого в США. Американские СМИ сообщали о тайных попытках России выкупить останки князя за 2 миллиона долларов.

"Я получила письменное свидетельство от человека, который участвовал в таких торгах в 2016-2017 годах. На встрече были представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого. Россияне предложили $2 млн, однако священникам эта сумма показалась слишком малой. Еще одна причина отказа - представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США из Украины поступило письмо о розыске останков нашего князя", - рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Что случилось с могилой Петра Сагайдачного

Петр Конашевич-Сагайдачный - основатель регулярного казацкого войска и морского флота, который заставил Москву трепетать. В 1618 году гетман совершил масштабный поход на Москву, возглавив около 20 тысяч запорожских казаков в поддержку королевича Владислава. Казаки разрушили ряд городов и в октябре осадили Москву, что заставило Московию подписать Деулинское перемирие. Именно за этот позор Россия мстила ему веками.

В 1935 году большевики взорвали Богоявленский собор, где покоился гетман. По одной из версий, прах Сагайдачного вывезли на свалку, а по другой - трое ученых ночью тайно перезахоронили его вблизи собора.

Советская власть десятилетиями делала вид, что Сагайдачного не существовало, а его могила якобы утрачена. Лишь в 2010 году строители случайно нашли фундамент храма под землей, а уже в 2023 году археологи точно определили расположение Богоявленского собора.

Где похоронен Богдан Хмельницкий

Богдан Хмельницкий в российской пропаганде — это символ "воссоединения", но реальная история свидетельствует об обратном. В последние годы жизни гетман готовил коалицию против Москвы.

Гетман умер в 1657 году, захоронение было разделено на открытую и закрытую части. После прихода польских войск тело гетмана в Суботове, по легенде, сожгли.

Эта легенда была выгодна Кремлю, потому что "закрывала" вопрос поисков. Однако записи археолога Романа Юры, который странным образом покончил с собой после того, как нашел подземный ход в церкви, указывают на другое.

В 2018 году группа украинских исследователей смогла начать новые поиски могилы Богдана Хмельницкого. Выяснилось, что все это время в ленинградском архиве хранится метрика Ильинской церкви, где записано, что справа от церкви находится "склеп Зиновия Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша, заброшенный строительным мусором во время перестройки церкви". Со временем на глубине трех метров под Ильинской церковью георадары зафиксировали объект, который по размерам идеально подходит под склеп.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует Россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с Россией.

О том, как Россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы Российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции Кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк – эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

Киевская Русь Гетьман Сагайдачный Богдан Хмельницкий История Украины культура
