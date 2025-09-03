Укр
Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые варианты

Анна Ярославская
3 сентября 2025, 03:30
Первая собака - это очень важный шаг. Поэтому необходимо сделать правильный выбор.

Собака
Эксперт назвал породы, неподходящие для начинающих собаководов

Вы узнаете:

  • Почему как первую собаку не стоит заводить бульдога
  • Какие проблемы могут возникнуть с гончими

Собака в доме - это огромная радость и не просто домашний питомец. Собака - это отличный друг и защитник. Эксперт по поведению собак, обучивший более 3000 собак, назвал три породы, которые он не порекомендовал бы покупать тем, кто впервые заводит собаку.

Дрессировщик опубликовал свои советы в TikTok - там он известен как @cherryhogs, у него более 224 000 подписчиков.

По его словам, все собаки могут быть прекрасными компаньонами, но некоторые породы могут быть непосильны для новичков.

Какие породы собак не стоит заводить новичкам

1. Бульдоги

Английские и французские бульдоги - очень сильные животные. Изначально их разводили для силы и выносливости. Без должной стимуляции они могут стать раздражительными или агрессивными.

Хотя сам дрессировщик любит эту породу, он предупреждает: это не лучший выбор для тех, кто ищет "лёгкую" первую собаку.

2. Гончие

Вторая группа — это гончие. Имеется в виду не какая-то конкретная порода, а вся категория.

У этих собак высокая потребность в физических нагрузках.

"Гончих выводят для бега, выслеживания и охоты на большие расстояния", — объяснил эксперт.

Без часов ежедневной активности они могут стать беспокойными и склонными к разрушению. Для большинства владельцев, впервые заводящих гончую, особенно тех, кто живёт в квартирах или небольших домах, угнаться за её энергией практически невозможно.

3. Пастушьи породы

Колли, овчарки и скотогонные собаки преданы, умны и прекрасно уживаются с семьями, но их сильные инстинкты могут создавать проблемы.

"Эти собаки буквально созданы для стада", — говорит дрессировщик.

Это означает, что они могут хватать за пятки, бегать за детьми или зацикливаться на мячах, если им не давать достаточного выхода своей энергии.

Итак, все собаки обладают удивительными качествами, но новичкам следует хорошенько подумать, прежде чем выбирать породы, требующие интенсивных физических нагрузок, сильного лидера или специальной дрессировки.

Ранее Главред писал, какие породы собак могут быть проблемными для домашнего содержания.

Об источнике: @cherryhogs

Пользователь @cherryhogs заергистрирован в TikTok. На его аккаунт подписаны 224 000 подписчиков.

Ведет канал эксперт по поведению собак, обучивший более 3000 собак.

