Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

Пушистики довольно часто удивляют хозяев забавными позами, движениями или привычками.

Владельцы котов знают: в доме, где живет пушистый друг, скучать просто невозможно. Хвостатые создания постоянно придумывают что-то новое: то гоняют игрушки, то прячутся в самых неожиданных местах. Однако, наверное, каждый владелец хотя бы раз замечал, как кот сидит почти по-человечески: спина ровная, лапы расслаблены, взгляд задумчивый. Почему животные так себя ведут? Издание Catster объяснило несколько возможных причин этой странной, но очаровательной привычки, пишет Главред.

Почему кот сидит, как человек?

Эксперты разгадали тайну котов следующим образом:

Имитация хозяина. Кошки прекрасно наблюдают за поведением людей и могут бессознательно копировать то, что видят каждый день. Если вы часто сидите прямо, не удивляйтесь, когда ваш любимец попытается повторить это. Как и наши эмоции или интонации, такая "человеческая" поза может быть просто частью подражательного поведения.

Признак доверия. Когда кот открывает живот, он демонстрирует, что чувствует себя в безопасности. В дикой природе это уязвимая зона, поэтому животное не покажет ее, если чувствует угрозу. Таким образом, такая поза свидетельствует, что ваш любимец полностью доверяет вам.

Если дома тепло, сидение в вертикальном положении помогает коту немного охладиться. Таким образом он поднимает лапы с пола, а через железы на подушечках лап регулирует температуру тела. Особенность характера. Некоторые коты просто имеют свои привычки. Для одних сидеть, как человек, - это способ расслабиться, а для других проявление игривости. Это редко свидетельствует о какой-то проблеме, если животное ведет себя активно и не испытывает дискомфорта.

Хотя такая поза не является идеальной с точки зрения анатомии, она не вредит большинству кошек. Если ваш любимец чувствует себя хорошо, то не стоит переживать, не волнуйтесь, он просто наслаждается комфортом в собственном стиле.

Об источнике: Catster Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips. Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

