Популярный миф опровергнут - действительно ли собаки и коты ненавидят друг друга

Зооэксперты прокомментировали многолетнее убеждение, что собаки и кошки являются заклятыми врагами и рассказали, как подружить эти виды домашних животных.

Почему собаки не любят коты - реально ли подружить кота и собаку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему собаки так не любят котов

Почему коты не любят собак

Как подружить кота и собаку

В течение десятилетий существует убеждение, что собаки и кошки являются естественными врагами. Однако, эксперты из проекта Animal Wised в видео на YouTube доказывают, что это не более, чем миф.

Главред выяснил, правда ли, что коты не любят собак.

Действительно ли собаки и коты ненавидят друг друга

Специалисты объясняют, что разница между этими двумя видами заключается не во вражде, а в особенностях поведения.

"Собаки - социальные животные, тогда как коты, как правило, более территориальные и независимые", - отмечают эксперты.

Именно эти поведенческие различия часто создают впечатление, будто животные не могут ужиться вместе.

Почему собаки и кошки не ладят между собой

Эксперты добавляют, что "собаки, как правило, подходят к жизни прямо и энергично, тогда как коты ценят доброту и уважение к своему пространству". Из-за этого возникают недоразумения в общении между ними.

Например, "собака может махать хвостом, чтобы показать радость, но кот может воспринять это как угрозу".

Как подружить собаку и кота

"На самом деле утверждение, что коты и собаки не ладят между собой, является не более чем мифом", - отмечают зооэксперты.

Они убеждены, что ключ к гармонии заключается в правильном знакомстве, постепенной адаптации и взаимном уважении.

Смотрите видео о том, как сделать так, чтобы кот и собака подружились:

Могут ли собаки и коты жить вместе мирно

"Собаки и кошки могут прекрасно сосуществовать, если их правильно познакомить, уважать личное пространство друг друга и дать им возможность адаптироваться в собственном пространстве. Так что нет, они не являются врагами. Все зависит от того, как мы их воспитываем и какую среду им создаем", - подытожили эксперты Animal Wised.

Про источник: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

