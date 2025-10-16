Сороконожки в квартире – угроза или помощники: правда, которую знают единицы

Эти существа предпочитают тёплые, влажные и тёмные места. Чаще всего их можно встретить в ванной.

Вы узнаете:

Почему сороконожки заводятся в доме

Как избавиться от сороконожек

Опасны ли сороконожки для человека

Многоножки (народное название - сороконожки) - это беспозвоночные животные, объединённые в надкласс, с размерами от 2 мм до 35 см.

При этом у гигантской сколопендры длина может превышать 40 см, говорится в материале Главреда.

Почему сороконожки заводятся в доме

Эти существа предпочитают тёплые, влажные и тёмные места. Чаще всего их можно встретить в ванной, подвалах или других сырых помещениях. Активны они ночью, а днём прячутся в укромных уголках.

Как избавиться от сороконожек

Для борьбы с ними эффективно использовать борную кислоту. Это вещество смертельно для сороконожек, особенно если рассыпать его в местах вероятного скопления: трещины плитки, сливные отверстия, углы ванной.

Опасны ли сороконожки для человека

Несмотря на пугающий внешний вид, эти существа не представляют угрозы человеку. Осенью они нередко заходят в дома, спасаясь от холода и в поисках еды.

Почему лучше не убивать сороконожек

Хотя они неприятны на вид, сороконожки приносят пользу: они охотятся на многих вредителей — тараканов, клопов, муравьёв и пауков. Поэтому, при возможности, лучше просто удалить их из дома, а не уничтожать.

Что делать с многоножками: советы экспертов

Выявить присутствие сороконожек в доме непросто, поскольку они ведут ночной образ жизни и появляются только в темноте. Обычно их можно заметить лишь при резком включении света. Благодаря острому зрению и молниеносной реакции, поймать или уничтожить их вручную почти невозможно. При этом, несмотря на пугающий внешний вид, эти существа приносят дому ощутимую пользу. Они охотятся на насекомых-вредителей — таких как тараканы, мухи, клопы и блохи, которые могут переносить опасные инфекции.

Смотрите видео - что такое домашняя сороконожка:

Мухоловка абсолютно безобидна и беззащитна перед нами. Она не способна нанести какой-либо вред ни человеку, ни домашним питомцам. И, более того, может рассматриваться как полезный сожитель, уничтожающий мух, такаранов, моль и других по-настоящему нежелательных соседей, говорится в видео на YouTube канале Clever Cricket.

Авторы рассказали, как на самом деле живут мухоловки и почему, встретив на своей стене стремительно убегающую многоножку, правильнее всего будет оставить в покое.

Об источнике: YouTube-канал Clever Cricket Основная часть роликов посвящена чудесам живой природы в малых масштабах. Жизни маленьких существ, что постоянно живут вокруг нас, оставаясь незамеченными и неопознанными.

