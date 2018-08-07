Коммунальный «сюрприз»: киевляне получат платежки по новому тарифу

Плату за вывоз ТБО выделят из суммы квартплаты

В Киеве плату за вывоз твердых бытовых отходов выделят из суммы квартплаты, причем новые платежки столичные жители получат уже в августе.

Нововведение связано с тем, что 10 июня вступил в силу закон "О жилищно-коммунальных услугах", который не предусматривает, что в услугу по управлению многоквартирными домами входит вывоз мусора, пишет УНИАН.

Стоимость новой услуги будет зависеть не от площади жилья, а от числа жильцов, которые фактически проживают в квартире и от средней нормы накопления отходов в зависимости от типа дома, а также тарифа предприятия, которое вывозит мусор, рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

При этом в общежитиях она составит 1,39 куб. м, в домах с мусоропроводами - 1,93 куб. м, в домах без мусоропроводов - 2,15 куб. м. Соответственно, новый тариф составит 20-25 грн за одного человека в месяц.

По словам Пантелеева, в столице существует проблема с регистрацией людей, поэтому он призвал киевлян добровольно известить власть о настоящем количестве жителей, чтобы не привести к перенакоплению ТБО в мусорных баках.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев ждет стремительный рост тарифов на воду.