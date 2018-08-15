Стало известно, сколько газа россияне "списали" в оккупированных районах Донбасса

Логотип "Газпрома" / УНИАН

Российский газовый гигант "Газпром" отчитался о поставках на временно оккупированные боевиками «ЛНР» и «ДНР» районы Донецкой и Луганской областей полутора миллиардов кубометров природного газа – за период с января по июнь нынешнего года.

Соответствующая информация была опубликована в официальной отчетности российской корпорации-монополиста.

Представители "Газпрома" утверждают, что общие объемы поставок в январе-июне оказались на 10,4% больше, чем за аналогичный период минувшего года (чуть менее 1,4 миллиарда кубометров) и на 25,3% больше, чем в первом полугодии 2016-го.

Напомним, ранее украинский эксперт объяснил, почему Украине не стоит ждать денег от "Газпрома".