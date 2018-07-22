"Развод для лохов": украинский эксперт объяснил, почему Украине не стоит ждать денег от "Газпрома"

22 июля 2018, 14:54

Экономист объяснил, почему в вопросе транзита необходим компромисс с Россией.

Сможет ли Украина выбить из "Газпрома" компенсацию по решению Стокгольмского арбитража.

Украина не сможет выбить из "Газпрома" компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – по крайней мере, в ближайшем будущем.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на "Главреде".

"Затянуться это может очень надолго, потому что у "Газпрома" достаточно ресурсов, чтобы заиграть эту тему очень мощно. Учитывая коррумпированность европейских чиновников и ресурсы "Газпрома", они могут затянуть все на очень долгое время. Думаю, они и в следующем году еще не заплатят. Они будут сейчас торговаться, предлагая сохранить транзит", – рассказал он.

При этом вопрос транзита через Украину после 2019 года эксперт назвал "еще одной проблемой, о которой господа Коболев и Витренко не говорят": "Никто ничего в этом направлении не делает. То, что они ездят по Европе, рассказывая немцам о том, как это все опасно — без толку. Немцы смотрят на наших, как на идиотов: "Ну и? Нам это выгодно. Нам напрямую предложили активы, дали нам скидку, Россия строит газопровод за свой счет. Это выгодно немецкому бизнесу". И что тут сделаешь? Ничего".

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Загородний уточнил, что такое положение дел является нарушением правил так называемой ассоциации. "В ассоциации прописано, что европейцы должны сохранить транзит, правда, там не написано — в каких объемах. Русские говорят: "Хорошо, 15 миллиардов кубометров". Но Украине это не выгодно. Нам дешевле в таком случае демонтировать ГТС", – констатировал экономист.

И добавил: "Все это "развод для лохов", в том числе со стороны европейцев. Как бы там Меркель не успокаивала Украину, но для нас это будет значить, что враз не станет 1% ВВП. Немцы же четко следуют своим интересам: они сами хотят продавать газ Европе и стать газовым хабом Европы. Они нам пытаются рассказывать, что сохранят транзит и т.д. Нет, так не пойдет. Подписывайте тогда конкретные бумаги".

Транзит газа: что делать Украине

По мнению Загороднего, нашей стране нужно возвращаться к идее консорциума. "Мы должны идти на компромиссы, мы должны понимать одну простую вещь: только "Газпром" может обеспечить транзит газа. Я считаю, что к решению этого вопроса нужно подходить прагматично", – отметил он.

В качестве примера он привел Грузию, которая тоже прагматично подходит к этому. Там РАО ЕЭС владеет фактически всей электроэнергетикой в Грузии, как и в Армении. Но в Армении она влияет на политику, а в Грузии — не может, уточнил эксперт.

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"Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что "Газпром" будет присутствовать в качестве участника. Но у нас должны быть институции, которые всегда будут бить по наглым рукам, если они будут лезть в политику. Тогда интерес европейских компаний будет в том, чтобы не достраивать "Северный поток", – пояснил он.

По его словам, у Украины есть предложение, газохранилище, которое позволяет сглаживать колебание. "Но у нас есть "великие менеджеры", которые закупают кадиллаки и рассказывают о том, какие они великие, а реально ничего не делают. "Газпром" — это большая компания, которая может продвигать свои интересы. И если все и дальше так будет продолжаться, то он достроит "Северный поток-2", – уверен экономист.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии Конституционный суд убрал еще одно препятствие строительству "Северного потока-2"Помешать гигантоманскому газовому проекту россиян пытались немецкие экологи.

Добыча газа в Украине

"Нам говорят, что мы накопим денег и начнем вкладывать в украинскую добычу. А где гарантия, что в Украине есть столько газа, чтобы обеспечить добычу? Может, эти деньги лучше инвестировать в модернизацию, чтобы мы сократили потребление газа? Этого никто не делает", – заявил Загородний.

Нужно понимать логику топ-менеджеров "Нафтогаза", пояснил он. По его словам, они покажут красивую презентацию, расскажут, какой будет рост. "Но проблема в том, что вам рассказывает один менеджер, который зарабатывает сейчас свой миллион, а потом он уйдет в отставку, придет другой на его место и скажет, что все то была неправда, а он тут не причем. И с кого тогда спрашивать?" – поинтересовался эксперт.

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"Нам рассказывают, что топ-менеджеры компаний должны зарабатывать много. Да это бред! Выпускник Гарварда с МВА, дай бог, имеет 200 тысяч долларов в год. Это еще постараться нужно, чтобы добиться такого заработка в западной компании. А у нас приходят — и им сразу же дай миллион. За что? Ты разве заработал эти деньги? "Нафтогаз" как был убыточной компаний, так и остался. Почему "Укргазвидобування" не продает газ напрямую производителям? Где газовая биржа, где производители свободно могут купить? Где прямой доступ к трубе "Нафтогаза"? Где аукционы, чтобы независимые производители могли купить газ? Да нет ничего этого! Как была непрозрачная монополия, которая обложила всех, и теперь деньги зарабатывают в том числе западные компании, потому что им выгодно, потому что лохи платят. В итоге, они все — "в шоколаде", вот только страна у нас все больше убивается", – резюмировал экономист.

Как сообщалось, в конце мая стало известно, что "Нафтогаз" выплатит сотрудникам компании премию в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпром". Наблюдательный совет компании решил выплатить сотрудникам 46,3 млн долларов. Это составляет 1% от суммы выигрыша в суде. 

Всего сотрудники НАК получили 21 млн долларов. Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил 7,9 млн долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - 6 млн долларов. "Остальная часть премии, приблизительно 25 млн долларов, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от "Газпрома", - пояснил Витренко.

Сообщение приобрело широкий общественный резонанс, даже премьер-министр Владимир Гройсман назвал суммы выплат "перегибом". После чего "Нафтогаз" засекретил фамилии своих топ-менеджеров, получивших огромные денежные премии. В НАК только уточнили, что всего премию получил 41 человек.

Тем не менее, ГПУ уже завела дело о премиях в "Нафтогазе" за победу над "Газпромом". В Генпрокуратуре усомнились в полномочиях набсовета компании "принимать такие решения".

При этом "Нафтогаз" требует через Торговую палату Стокгольма от "Газпрома" перерасчета с марта 2013-го и уплаты издержек в размере 11,58 млрд долларов (без процентов).

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.

Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

30 мая стало известно, что на активы "Газпрома" наложили арест по требованию "Нафтогаза". Акции проектных компаний "Северного потока" и "Северного потока-2" уже заморожены.

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Россия Украина Газпром газ Нафтогаз транзит газа Тарас Загородний Северный поток-2
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