Гривна полетела вниз

НБУ снизил курс гривны к доллару и евро на десятки копеек / РБК-Украина

В четверг, 16 августа, Национальный банк серьезно снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подорожала на 22 копейки, а европейская — на 39, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 17 августа:

100 долларов — 2767,0533 грн (16 августа — 2744,9860);

100 евро — 3146,1396 грн (3107,5987).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.