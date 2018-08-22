Курс валют на 22 августа: евро рванул вверх, доллар идет за ним следом

Курс валют в Украине 22 августа / fdlx.com

Курс валют в Украине 22 августа снова продемонстрировал девальвацию гривны.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар США по отношению к гривне подорожал на 1 копейку. А вот евро прибавила в цене значительно – сразу на 25 копеек.

На 22 августа НБУ установил официальный курс гривны на следующем уровне:

1 доллар – 27,709475 грн;

1 евро – 31,87438 грн;

10 российских рублей – 4,1248 грн.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.