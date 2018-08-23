Курс валют на 23 августа: доллар снова скачет, зато радует евро

Курс валют в Украине 23 августа / Reuters

Курс валют в Украине 23 августа продолжает продемонстрировать девальвацию гривны.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар США по отношению к гривне подорожал на 18 копеек. Зато евро после вчерашнего рывка вверх на 25 копеек – сегодня просела сразу на 48 копеек.

На 23 августа НБУ установил официальный курс гривны на следующем уровне:

1 доллар – 27,885488 грн;

1 евро – 32,391783 грн;

10 российских рублей – 4,1241.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары. На наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

А Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году курс гривны к доллару в среднем составит 30,5 грн/$, в 2020 — 31,4 грн/$, а в 2021 — 31,8 грн/$.

При этом эксперт констатировал, что перед выборами, в условиях околонулевого притока инвестиций, при уничтоженной банковской системе, ВВП может расти только за счет тарифов, цен естественных монополий, роста цен производителей и курсовой индексации. Иными словами, государство продолжит потихоньку обгладывать население.