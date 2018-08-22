"Температура в морге стабильная". Журналист спрогнозировал рост тарифов и инфляции

Журналист считает, что возвращением госдолга власти намерены оправдать повышение тарифов и цен / ZN.UA

Известный украинский журналист Александр Дубинский проанализировал новость от Министерства финансов, в которой сообщается о будущем росте ВВП параллельно с сокращением госдолга.

"За счет чего может расти ВВП перед выборами, в условиях околонулевого притока инвестиций, при уничтоженной банковской системе? Только за счет тарифов, цен естественных монополий, роста цен производителей (инфляции) и курсовой индексации. При этом сокращение госдолга будет происходить из-за того, что нам просто перестанут одалживать деньги", - написал он в Facebook.

По словам Дубинского, Минфин разработал хитрую стратегию, согласно которой рост цен будут объяснять снижением внешнего долга.

"Нас ждет дальнейшее повышение тарифов, инфляция и отток валюты. На фоне которых чиновники будут рапортовать о снижении долговой нагрузки до здорового уровня. Температура в морге – стабильная", - подытожил журналист.

Напомним, Дубинский скептически оценил образцы военной техники, которую собрались демонстрировать на военном параде ко Дню независимости Украины-2018. Он заявил, что Bentley Пашинского будет самым высокотехнологичным достижением за годы войны.