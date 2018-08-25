В Минфине назвали сумму заимствований Украины на внешнем рынке

Минфин осуществил частное размещение краткосрочных ОВГЗ / minfin.com.ua/

Украина осуществила выход на международный рынок капитала для частного размещения облигаций внешних государственных займов.

Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для стран, которые развиваются, рассказали в Министерстве финансов Украины.

"Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725млн. долларов", – сказано в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что финансовая операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

Кроме того, Министерство финансов намерено продолжит реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств, как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

"Министерство финансов будет продолжать активно отслеживать рыночные условия и выполнять внутренние планы заимствований", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство финансов Украины при составлении принятой Кабмином Стратегии управления гоcдолгом протестировало пять альтернативных шоковых сценариев для госдолга.