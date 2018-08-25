В Минфине назвали сумму заимствований Украины на внешнем рынке

Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных ОВГЗ.
Украина осуществила выход на международный рынок капитала для частного размещения облигаций внешних государственных займов.
Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для стран, которые развиваются, рассказали в Министерстве финансов Украины.
"Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725млн. долларов", – сказано в сообщении.
В Минфине подчеркнули, что финансовая операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.
Кроме того, Министерство финансов намерено продолжит реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств, как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.
"Министерство финансов будет продолжать активно отслеживать рыночные условия и выполнять внутренние планы заимствований", – добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство финансов Украины при составлении принятой Кабмином Стратегии управления гоcдолгом протестировало пять альтернативных шоковых сценариев для госдолга.