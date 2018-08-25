"Игра на курсе": экономисты назвали причину падения гривны

Экономисты назвали причину падения гривны / dengi-info.com

Для того, чтобы удерживать курс гривны на отметке ниже 28 грн/долл, Нацбанку нужно будет сжигать в "валютной топке" 120-180 млн долларов еженедельно, что повлечет ощутимый удар по золото-валютным резервам страны.

По мнению экспертов, власти нацелены на плавную девальвацию гривны. Об этом говорит содержание госбюджета-2018, где курс определен на уровне 29,30 грн/долл. к концу года, пишет "Голос.ua".

"В Украине курс доллара превысил 28 гривен, так как НБУ намеренно девальвирует гривну. Если Нацбанк введет оградительные меры, то может произойти ревальвация. Однако Нацбанк действует в угоду спекулянтам, помогая играть на курсе, а также некоторым представителям власти. В действительности девальвации можно было бы избежать, если бы НБУ делал меньше ошибок",- говорит экономист Александр Охрименко.

По словам экономиста Всеволода Степанюка, превышение спроса над предложением доллара на валютном рынке спровоцировано действиями Нацбанка.

"То есть, все это время было искусственное укрепление гривны, чтобы дать заработать финансовым иностранным спекулянтам. Сейчас никаких экономических предпосылок для укрепления гривны нет, она будет возвращаться к тем показателям, которые были зимой. У нас в бюджете заложен курс 29,30 грн/долл. Ожидаю, что к концу года гривна вернется к бюджетным показателям", - сказал он.

Как отметил экономист Виктор Скаршевский, Нацбанк уже пересмотрел методику расчета официального курса, а сделано это было для того, чтобы ожидаемая девальвация гривны была плавной.

"К естественным факторам нужно отнести общее ухудшение ситуации по экспорту и необходимость совершать выплаты по внешнему долгу, а также погашать внутренние короткие заимствования, Минфин. Напомню, через этот механизм было привлечено 500 миллионов долларов под 17-18% годовых. Сейчас эти внутренние заимствования возвращаются, но инвесторы уже не верят в стабильность гривны и выводят капиталы", - подчеркнул экономический эксперт Алексей Кущ.

Он указал на то, что в бюджете образовался большой дефицит: "Чем больше упадет гривна, тем больше средств будет перечислено в государственную казну через органы ГФС и таможни. С начала сентября мы увидим начало нового девальвационного цикла".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство финансов Украины при составлении принятой Кабмином Стратегии управления гоcдолгом протестировало пять альтернативных шоковых сценариев для госдолга.