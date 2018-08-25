"Игра на курсе": экономисты назвали причину падения гривны

25 августа 2018, 12:24

Власти нацелены на плавную девальвацию гривны.

Дефолт, Украина, гривна
Экономисты назвали причину падения гривны / dengi-info.com

Для того, чтобы удерживать курс гривны на отметке ниже 28 грн/долл, Нацбанку нужно будет сжигать в "валютной топке" 120-180 млн долларов еженедельно, что повлечет ощутимый удар по золото-валютным резервам страны.

По мнению экспертов, власти нацелены на плавную девальвацию гривны. Об этом говорит содержание госбюджета-2018, где курс определен на уровне 29,30 грн/долл. к концу года, пишет "Голос.ua".

"В Украине курс доллара превысил 28 гривен, так как НБУ намеренно девальвирует гривну. Если Нацбанк введет оградительные меры, то может произойти ревальвация. Однако Нацбанк действует в угоду спекулянтам, помогая играть на курсе, а также некоторым представителям власти. В действительности девальвации можно было бы избежать, если бы НБУ делал меньше ошибок",- говорит экономист Александр Охрименко.

По словам экономиста Всеволода Степанюка, превышение спроса над предложением доллара на валютном рынке  спровоцировано действиями Нацбанка.

"То есть, все это время было искусственное укрепление  гривны, чтобы дать заработать финансовым иностранным спекулянтам. Сейчас никаких экономических предпосылок для укрепления гривны нет, она будет возвращаться к тем показателям, которые были зимой. У нас в бюджете заложен курс 29,30 грн/долл. Ожидаю, что к концу года гривна вернется к бюджетным показателям", - сказал он.

Как отметил экономист Виктор Скаршевский, Нацбанк уже пересмотрел методику расчета официального курса, а сделано это было для того, чтобы ожидаемая девальвация гривны была плавной.

"К естественным факторам нужно отнести общее ухудшение ситуации по экспорту и необходимость совершать выплаты по внешнему долгу, а также погашать внутренние короткие заимствования, Минфин. Напомню, через этот механизм было привлечено 500 миллионов долларов под 17-18% годовых. Сейчас эти внутренние заимствования возвращаются, но инвесторы уже не верят в стабильность гривны и выводят капиталы", - подчеркнул экономический эксперт Алексей Кущ.

Он указал на то, что в бюджете образовался большой дефицит: "Чем больше упадет гривна, тем больше средств будет перечислено в государственную казну через органы ГФС и таможни. С начала сентября мы увидим начало нового девальвационного цикла".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство финансов Украины при составлении принятой Кабмином Стратегии управления гоcдолгом протестировало пять альтернативных шоковых сценариев для госдолга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Гривна падает. Что будет дальше?
гривна девальвация курс валют
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:54
В Раде назвали число украинок в рядах ВСУ
13:52
Грандиозный концерт "Океана Эльзы" на День Независимости: впечатляющие фото и видео Фото Видео
13:49
В Киеве пьяный экс-посол Украины в США на иномарке ехал против движения — СМИ Видео
13:47
Не дождался помощи Порошенко: в Одесской области сожгли виноградники французского винодела
13:27
Госдеп США жестко раскритиковал Евросоюз за помощь Ирану
12:59
"Я попался": Пятов рассказал, почему фотографировался вместе с боевиками "ДНР"
12:24
"Игра на курсе": экономисты назвали причину падения гривны
11:42
Солистка "ВИА Гры" вышла замуж: яркие фото со свадьбы Фото
11:40
В Китае при пожаре в отеле погибли 19 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии Видео
11:11
Кравчук спрогнозировал будущее Донбасса
11:10
Imagine Dragons выпустили долгожданный клип на новую песню Видео
10:54
В Минфине назвали сумму заимствований Украины на внешнем рынке
10:45
Девушка дня Instagram: соблазнительная австралийская модель Элла Ван Сеттерс Фото
10:34
Экс-"прокурор" Крыма Поклонская подала жалобу в Конституционный Суд Украины - СМИ
10:29
Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве
10:00
"Вражеские обстрелы и ответки". В разведке назвали потери боевиков на День независимости
09:52
"Обманывают и не уважают": украинский легионер рассказал, как в Польше относятся к заробитчанам
09:31
Концерт "Океану Ельзи" в Киеве: Святослав Вакарчук посвятил песню Сенцову, опубликовано видео Видео
09:30
США предупредили о новом мощном ударе по Сирии в случае применения химоружия
09:04
"Грозы, град, шквалы". В Укргидрометцентре предупредили, каким областям ждать "погодного удара"
08:43
Мы состоялись как прекрасная страна мнение
08:39
Потерял почти треть веса. Правозащитники узнали о состоянии голодающего Балуха Видео
08:14
"Пошловато". Ксения Собчак поделилась интимным фото
07:49
Жизненно важные кремлевские информаторы ЦРУ замолчали — западные СМИ Видео
07:42
Украина в процессе умирания постсоветского государства мнение
07:24
"Нападения и задержания". В Питере активисты поздравили Украину с Днем независимости Видео
06:56
Почему Россия никогда не отпустит Украину мнение
06:42
Перетравил посетителей: в США "Макдональдс" отравил едой 507 человек
06:20
Кравчук раскрыл, что бы сказал Путину в глаза
05:50
Надя Дорофеева рассказала о "новой любви"
05:31
Угроза нешуточная: экс-боец рассказал, что планирует РФ в Азовском море
05:10
Украинцы недовольны направлением движения страны - опрос
04:44
В Гонконге профессор-затейник убил жену и дочь мячом для йоги
04:19
В Египте из отеля эвакуировали 300 туристов из-за загадочной смерти супружеской пары
04:00
"Перейти Рубикон": эксперт назвал главное достижение независимой Украины
03:33
Кучма назвал три главных достижения Украины за годы независимости
03:10
"Настроение". Хайди Клум показала чувственное фото
02:59
Американская модель покрасовалась в мини-бикини, опубликовано фото
02:40
В США назвали сроки отправки астронавтов на орбиту Луны
02:27
Умерла многократная олимпийская чемпионка-фехтовальщица
02:12
Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар
01:59
Ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла
01:38
Пожар на складе Новой почты: в компании пояснили ситуацию со сгоревшими посылками Видео
01:14
На Донбассе из-за обстрелов крупный город остался без воды Видео
00:51
Microsoft всколыхнул коррупционный скандал: чиновники получали откаты за покупку Word и Excel
00:29
Вице-адмирал Гайдук пояснил причину простоя украинских кораблей в аннексированном Крыму
00:08
Обнародованы фото абсолютно обнаженного юного Макса Барских, 18+
24 августа, пятница
23:38
Масштабный пожар на "Новой почте" в Мукачево - онлайн-трансляция Видео
23:32
В России Сникерс заменят батончиком Армия России
23:30
В США из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять