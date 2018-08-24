"Подъем евро". Нацбанк назвал официальный курс гривны после выходных

НБУ ощутимо снизил курс гривны к евро / brd24.com

В четверг, 23 августа, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро.

Европейская валюта подорожала на 14 копеек, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривны после выходных — на понедельник, 27 августа:

100 долларов — 2785,3197 грн (23 августа — 2788,5488);

100 евро — 3225,1217 грн (3239,1783).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.