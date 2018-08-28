Государство задолжало украинцам 8,3 млн грн субсидий

Субвенция за первую половину года была перечислена на 77% / ru.slovoidilo.ua

По состоянию на 1 июля задолженность по льготам и субсидиям для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг у государства составила 8,3 миллиарда гривень, 60% из которых к этой дате уже просрочено.

В январе-июне была перечислена субвенция для предоставления льгот и жилищных субсидий на уровне 77% годового плана. Учитывая эти показатели, Счетная палата Читайте такжеОбщая сумма субсидий в Украине уменьшилась в четыре разапредупредила о рисках не обеспечения до конца года этих выплат населению в полном, сообщается на сайте казначейского ведомства со ссылкой на результаты анализа выполнения государственного бюджета Украины на 2018 год в первом полугодии.

Ранее в Кабмине рассказали о цене на газ и о субсидиях для населения. Свою позицию озвучил вице-премьер Павел Розенко.