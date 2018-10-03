В Украине обвалились цены на яблоки – но ненадолго

В 2018 году в Украине собрали рекордный урожай яблок / 1zoom.ru

В 2018 году в Украине собрали рекордный урожай яблок, который значительно снизил цены на них для населения.

Если в сентябре-октябре прошлого года цена на фрукт составляла около 20 грн/кг, то в этом году колеблется от 6 грн/кг до 16 грн/кг в зависимости от сорта, сообщили аналитики компании Pro-Consulting.

Впрочем, долго такая ценовая "лафа" не продлится, уверяют эксперты. Уже начиная с ноября яблоки начнут прибавлять в цене по 1-2 грн ежемесячно – вплоть до следующего урожая. Все дело в том, что эти фрукты не хранятся долго.

Напомним, в Украине резко выросла стоимость борща. Морковь с начала года подорожала на 130%, капуста – на 69%, лук – на 55%.