Денег на повышение зарплат нет: более 40% бюджета пойдет на погашение долгов - Счетная палата

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В 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов, заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он подчеркнул, что в этой связи уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов, сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины.

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", - сообщил он.

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Чиновник отметил, что в проекте бюджета на следующий год не распределили между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд грн. В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа", модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин. По отдельных из этих субвенций предлагается предоставить право Кабинету министров осуществлять такое распределение.

"Счетная палата в выводах о состоянии выполнения закона о государственном бюджете неоднократно отмечала о долговременном утверждении распределений субвенций между местными бюджетами, что не способствовало осуществлению расходов в запланированных объемах, поэтому мы предложили предусмотреть распределение этих средств в законе о государственном бюджете. Это бы ускорило процесс получения и использования средств на местах", - рассказал он.

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Пацкан добавил, что несмотря на запланированное повышение тарифов на газ для населения и расширение перечня семей, имеющих право на получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено уменьшение финансирования системы субсидий.

"Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. В этой ситуации средства, выделяемые на субсидии, нужно максимально эффективно использовать", - резюмировал глава Счетной палаты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2019 году Украина в счет внешнего долга должна выплатить треть своего бюджета - около 427 млрд грн.