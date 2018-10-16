Больше 30 гривен за доллар: эксперт спрогнозировал валютный курс до конца года

Эксперт спрогнозировал валютный курс / podrobnosti.ua

В 2018 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 27 грн за доллар, при этом он не достигнет показателя в 30,1 грн/долл, который заложен в госбюджете.

"Этот курс завышен, и среднегодовой будет где-то 27 грн за доллар. Большую часть года курс был 26 грн с копейками. Курс, который закладывают в госсмете, – это больше технический показатель, который в дальнейшем позволит планировать расходы. Но так традиционно сложилось, что у нас склонны занижать курс гривны", — рассказал экономист Тарас Козак.

Вместе с тем он скептически оценил прогноз МВФ о том, что в 2019 году курс доллара составит 28,6 грн/долл.

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"Если говорить о прогнозе МВФ на следующие годы, то не стоит ожидать, что эти цифры очень точные. Они используют одну методику прогноза, а Всемирный банк, например, другую. Но я думаю, что будет что-то среднее между этими цифрами и теми, которые закладывают у нас", – добавил Козак в комментарии "Сегодня".

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета нашей страны на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.