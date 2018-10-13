Эксперт назвал условие, при котором в Украине курс доллара взлетит

13 октября 2018, 13:27

Курс доллара может достигнуть 40 гривен за "бакс", отметил аналитик.

Эксперт сообщил, что если Украина не получит новый транш кредита МВФ, курс доллара может серьезно возрасти
Если Украина не получит новый транш кредита МВФ, курс доллара может серьезно возрасти, сообщил эксперт / Reuters

Экономический эксперт Виталий Кузьмин спрогнозировал, что в Украине курс доллара до конца года может возрасти и перевалить за отметку в 32 и даже в 35 гривен за "бакс" в случае, если страна не получит новый транш кредита Международного валютного фонда.

При некоторых обстоятельствах стоимость доллара способна достигнуть 40 гривен, рассказал аналитик "Обозревателю".

"… есть требование МВФ, кредит в 1,9 млрд, или продолжение программы stand-by (программа помощи Украине — Ред.), мы можем получить только после того, как… бюджет будет утвержден. Причем в таком же виде, в котором он был подан", — сказал собеседник.Ранее стало известно, 11 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару — американская валюта опустились ниже психологической отметки в 28 грн.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета нашей страны на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.

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