НБУ опустил курс доллара ниже психологической отметки

НБУ немного снизил стоимость доллара / Reuters

В четверг, 11 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару.

Американская валюта подешевела на две копейки и опустились ниже психологической отметки в 28 грн, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 12 октября:

100 долларов — 2798,4519 грн (11 октября — 2800,2897);

100 евро — 3239,2081 грн (3220,3332). Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.