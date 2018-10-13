Доллар еще больше отдалился от психологической отметки: НБУ назвал курс валют после выходных

НБУ укрепил гривну к доллару и евро / Reuters

В пятницу, 11 октября, Национальный банк Украины снова повысил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на шесть копеек и еще больше отдалилась от психологической отметки в 28 грн, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны после длинных выходных — на вторник, 16 октября:

100 долларов — 2792,8166 грн (12 октября — 2798,4519);

100 евро — 3232,4059 грн (3239,2081).

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.