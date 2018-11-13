"Экономика выросла, а люди не разбогатели": Порошенко пришел к парадоксальному выводу

13 ноября 2018, 05:54

Президент отметил, что Украина является "одной из беднейших стран Европы".

Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на восстановление роста экономики, украинцы не стали богаче.

При этом он отметил, что Украина является "одной из беднейших стран Европы".

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", - приводит "Экономическая правда" слова Порошенко.

Кроме того, глава государства напомнил, что повышение тарифов на газ для населения было вынужденным.

"Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ", - заключил он.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде, Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд. 

Стоит отметить, суммарно задекларированный президентом с начала 2018 года доход составляет около 126,7 млн грн, что почти в 8 раз больше, чем за весь 2017-й.

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Украина Европа экономика МВФ Петр Порошенко благосостояние
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