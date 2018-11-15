"Все взять и поделить": В МВД и Минобороны придумали, как потратить деньги "Януковича"

Гривны / "Телеграф"

Глава министерства обороны Степан Полторак и глава МВД Арсен Аваков предложили собственные варианты распределения денег "спецконфиската" – т.н. средств Януковича, конфискованных в пользу госбюджет.

Соответствующие решения о распределении этих средств министры вынесли на заседание правительства 14 ноября, сообщает "ЭП".

Полторак предлагает направить четыре миллиарда гривен на приобретение и обновление вооружения и военной техники. Еще миллиард гривен, по мнению глава Минобороны, нужно направить на возведение военных объектов.

Аваков же предлагает выделить два миллиарда гривен Государственному ипотечному учреждению − на обеспечение жильем полицейских.

Дополнительно по 125 млн гривен глава МВД предлагает выделить Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции − на закупку пожарных и специализированных машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия снова судится с Украиной из-за долга Януковича.