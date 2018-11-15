"Все взять и поделить": В МВД и Минобороны придумали, как потратить деньги "Януковича"

15 ноября 2018, 11:08

Нескольким миллиардам гривен чиновниками уже найдено применение.

Купюры гривны
Гривны / "Телеграф"

Глава министерства обороны Степан Полторак и глава МВД Арсен Аваков предложили собственные варианты распределения денег "спецконфиската" – т.н. средств Януковича, конфискованных в пользу госбюджет.

Соответствующие решения о распределении этих средств министры вынесли на заседание правительства 14 ноября, сообщает "ЭП".

Полторак предлагает направить четыре миллиарда гривен на приобретение и обновление вооружения и военной техники. Еще миллиард гривен, по мнению глава Минобороны, нужно направить на возведение военных объектов.

Аваков же предлагает выделить два миллиарда гривен Государственному ипотечному учреждению − на обеспечение жильем полицейских.

Дополнительно по 125 млн гривен глава МВД предлагает выделить Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции − на закупку пожарных и специализированных машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия снова судится с Украиной из-за долга Януковича.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
деньги МВД патрульная полиция Арсен Аваков Минобороны Украины Степан Полторак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:37
Атака с "коктейлями Молотова" на Андреевскую церковь: стало известно о пострадавших
12:35
"Еще не начала петь, а я уже разрыдалась": Сеть поразил клип Могилевской про Кузьму Видео
12:25
"Мужики с эрекцией поздравляют женщин": Червоненко высказался об отмене 8 Марта Видео
12:21
"Попачеллендж": Девушки в Сети массово показывают задницы в рамках нового флешмоба Видео
11:55
"Дождь, снег, гололед": синоптик предупредила, где в Украине будет самая сложная погода Видео
11:46
Путин хочет унизить украинцев на бис мнение
11:45
"Отвалите от нашей семьи": Валерий Мелазде резко ответил хейтерам супруги
11:40
В Раде раскритиковали правки Оппоблока в законе "О концессии"
11:25
СМИ узнали, почему "керченского стрелка" Рослякова до сих пор не похоронили Видео
11:08
"Все взять и поделить": В МВД и Минобороны придумали, как потратить деньги "Януковича"
11:08
"Сатанинский день": что нельзя делать 15 ноября
11:08
17 признаков путинизма мнение
11:00
"Как на трассе": Ани Лорак разнесли за экстремально короткое платье Видео
10:58
В Украине есть две позиции насчет решения проблемы Донбасса — социолог Видео
10:36
Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине
10:34
"Забаненный" в Украине блогер из России признался в обожании украинцев
10:33
Чуда не будет: почему любой следующий президент будет еще хуже мнение
10:14
"Переобуться не успел": звезда ''Дизель Шоу'' снова попала в аварию Видео
09:58
ДТП и гибель украинского чемпиона: названы травмы выжившего спортсмена Видео
09:57
Девушка дня Instagram: модель, которая идеально смотрится в бикини, Натали Розер Фото
09:51
"Боюсь этого пи*деца": Российский комик рассказал о будущем РФ
09:48
"Намоленное место, захотели ТЦ построить": стали известны первые детали о попытке пожога Андреевской церкви Видео
09:23
Создание единой церкви в Украине: религиовед спрогнозировал судьбу УПЦ МП Видео
09:22
Поганая молодежь. В Киеве подростки распыляли газ и снимали на видео Видео
09:12
Как весёлый Чипполино обманул борцов с коммунизмом мнение
08:57
Стало известно, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество Видео
08:53
"Военно-ролевые игры": в Молдове "повязали" связанную с "Л/ДНР" группировку Фото
08:37
"Лучше не сталкиваться с мусульманами!": Анастасия Волочкова покрасовалась в необычном наряде Фото Видео
08:35
"Гораздо более драконовский": США готовят новый санкционный удар по РФ
08:10
Народный синоптик предупредил, когда в Украину вернется снег Видео
07:50
Снежный коллапс: стало известно, сколько ДТП случилось в Украине 14 ноября Видео
07:25
"Дениска — не промах": новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье Фото Видео
07:14
Вахтанг Кіпіані: Якщо Кубань приєднати до України, Донецьк нам здаватиметься Тернополем
06:56
Два унижения Порошенко мнение
06:35
Поколение "Взлет": астролог рассказала, кому повезет в 2019 году
06:13
"Ух, как горячо": экс-участница "Танцев со звездами" поделилась пикантным фото
05:54
Вятрович рассказал об ошибках в учебниках по истории Видео
05:19
Российский комик рассказал о "магии" Путина Видео
05:05
Тело Ленина в мавзолее предложили заменить резиновой куклой
04:50
Супрун назвала простое правило, которое спасает жизнь Видео
04:12
"Ни войны, ни мира": эксперт назвал ключевую ставку Путина в Украине
03:46
Эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе и не перетруждаться
03:01
Идеальные формы и пикантные позы: группа "НеАнгелы" засыпала сеть фото в бикини
02:10
Стало известно, как тяга к сексу матерей влияет на детей
01:37
Вятрович объяснил, может ли Украина претендовать на Кубань Видео
00:58
В Германии полиция оцепила посольство РФ в Берлине
00:29
Украинскую Декларацию по Голодомору могут сделать документом Генассамблеи ООН - МИД
14 ноября, среда
23:55
Украинская внешняя торговля вдвое увеличила негативное сальдо
23:30
Франция союзник, а не вассал США - Макрон
22:59
В ООН рассмотрят обновленную "крымскую резолюцию"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять