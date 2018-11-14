Россия снова судится с Украиной из-за долга Януковича

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании по "долгу Януковича".

Вернуть себе одолженный Виктору Януковичу 3 млрд долларов Российская Федерация попробует не раньше июня 2019 года. Такие сроки обнародовала пресс-служба российского Минфина.

Представлять интересы российской стороны будет компания The Law Debenture Trust Corporation plc.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина выиграла апелляцию в английском суде. После победы Украины в апелляции дело должно вернуться в Высокий суд Лондона.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

В конце октября 2017 года замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на 3 млрд долларов через посредников.

21 сентября 2017 года Украина частично возместила России судебные расходы в деле "долга Януковича". 16 ноября 2017 года стало известно, что Россия готова продать долг другому государству.