Суд по "долгу Януковича": Украина выиграла апелляцию в английском суде

В британском суде рассматривали апелляцию в деле "долгу Януковича" / Reuters

В пятницу, 14 сентября, Апелляционный суд Англии и Уэльса принял решение по жалобе Украины в деле по долгу перед Россией на 3 млрд долларов ("долг Януковича").

При этом суд в своем решении встал на сторону Украины, передает агентство Bloomberg.

Согласно решению, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны.

Это означает, что после победы в апелляции дело вернется в Высокий суд Лондона и его рассмотрение будет вестись не по ускоренной процедуре, а как классическое судопроизводство.

Но с учетом политической ситуации и отношений между двумя странами, в Апелляционный суд дело ушло потому, что судья Высокого суда Уильям Блэр в марте 2017 года заявил, что ему необходимо провести различие между законом и "глубоко тревожным" политическим фоном. Судья постановил, что дело не должно рассматриваться в классическом суде, поскольку суд не может выносить решения по международному праву.

В свою очередь, возвращение дела в Высокий суд Лондона и его рассмотрение по классической процедуре может отсрочить возможность взыскания долга в пользу РФ, отмечает агентство.

Отметим, что украинскую сторону в ходе судебного разбирательства представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Россию - The Law Debenture Trust Corporation.

Напомним, что исполнение решения, которое Высокий суд Лондона принял в марте прошлого года, было приостановлено в связи с рассмотрением апелляции со стороны Украины.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

В конце октября 2017 года замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на 3 млрд долларов через посредников.

21 сентября Украина частично возместила России судебные расходы в деле "долга Януковича". 16 ноября стало известно, что Россия готова продать долг другому государству.