Стало известно, когда суд в Лондоне примет решение в деле по "долгу Януковича"

В лондонском суде рассматривается дело о "долге Януковича" / Reuters

Решение по апелляции Украины в деле о выплате России 3 млрд долларов в счет погашения приобретенных в 2013 году евробондов, Апелляционный суд Англии и Уэльса вынесет 14 сентября.

Отметим, что соответствующая информация содержится в графике слушаний, размещенном на официальном сайте суда.

Напомним, что исполнение решения, которое Высокий суд Лондона принял в марте прошлого года, было приостановлено в связи с рассмотрением апелляции со стороны Украины.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

В конце октября 2017 года замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на 3 млрд долларов через посредников.

21 сентября Украина частично возместила России судебные расходы в деле "долга Януковича". 16 ноября стало известно, что Россия готова продать долг другому государству.