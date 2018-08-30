Стало известно, когда суд в Лондоне примет решение в деле по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Англии и Уэльса вынесет решение 14 сентября.
Решение по апелляции Украины в деле о выплате России 3 млрд долларов в счет погашения приобретенных в 2013 году евробондов, Апелляционный суд Англии и Уэльса вынесет 14 сентября.
Отметим, что соответствующая информация содержится в графике слушаний, размещенном на официальном сайте суда.
Напомним, что исполнение решения, которое Высокий суд Лондона принял в марте прошлого года, было приостановлено в связи с рассмотрением апелляции со стороны Украины.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.
В конце октября 2017 года замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на 3 млрд долларов через посредников.
21 сентября Украина частично возместила России судебные расходы в деле "долга Януковича". 16 ноября стало известно, что Россия готова продать долг другому государству.