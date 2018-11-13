Банк Порошенко обналичил арестованные миллиарды сына Януковича - СМИ

Александр (слева) и Виктор Януковичи / Reuters

Международный инвестиционный банк (МИБ), совладельцем которого является президент Украины Петру Порошенко, обналичил арестованные деньги из Всеукраинского банка развития, принадлежащего старшему сыну экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщается в расследовании программы "Схемы", после Евромайдана Нацбанк Украины начал процедуру ликвидации банка Всеукраинского банка развития, через который, как предполагалось, могли "отмываться" похищенные средства госпредприятий.

В 2015 году на счетах банка было арестовано более 2,5 млрд грн, однако в 2016-м суд снял арест. В 2016-2017 гг. из банка вывели и обналичили около 2 млрд грн, утверждают "Схемы". При этом почти все вкладчики переводили деньги в МИБ, после чего они были сняты через кассу в виде наличныъ. В самом банке обвинения в "отмывании" денег отрицают.

Так как комиссия за выдачу наличных в МИБ составляет 1 процент, "Схемы" подсчитали, на "обналичке" средств банк Порошенко мог заработать около 20 млн грн.

Накануне Петр Порошенко заявил, что несмотря на восстановление роста экономики, украинцы не стали богаче, отметив, что Украина является "одной из беднейших стран Европы".

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", - сказал он..

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде, Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.

Стоит отметить, суммарно задекларированный президентом с начала 2018 года доход составляет около 126,7 млн грн, что почти в 8 раз больше, чем за весь 2017-й.