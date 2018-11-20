Биткоин молниеносно подешевел: курс достиг нового "дна"

BitCoin. Иллюстративное фото / "Сегодня"

Курс популярной криптовалюты Bitcoin пережил очередное резкое снижение– криптовалюта опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов США.

Соответствующая информация опубликована на специализированном портале CoinDesk. Bitcoin не снижался до такой отметки с начала октября 2017-го – периода, предшествовавшего бурному подорожанию криптовалюты.

Днем 20 ноября курс биткоинов составлял 4594 доллара, то бишь в течение минувших криптовалюта просел более чем на 780 долларов США.

По данным портала CoinMarketCap, курсы других криптовалют также снижаются. Ethereum подешевела на 13,91% – до 138,53 доллар США; Ripple (XRP) – на 0,37% (до 0,477 доллара США); Stellar – на 10,05% (до 0,21 доллара США), а Bitcoin Саsh − на 42,66% (до 213,12 доллара США).

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты предупредили о новом обвале Bitcoin.