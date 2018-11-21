Евро вслед за долларом пытается нащупать психологическую отметку

Курс валют в Украине / 1zoom.ru

Курс доллара и евро в Украине продолжает дешеветь в банках и по котировкам НБУ. А вот наличный курс валюты в обменниках сдаваться пока не хочет.

Нацбанк на 21 ноября установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,76 грн/$, официальный курс гривни к евро – 31,70 грн/евро. Доллар просел менее чем на копейку, а евро уступил 2 копейки.

Курс валют НБУ на 21.11.2018:

1 доллар США – 27,763875 грн/$;

1 евро – 31,709122 грн/евро;

10 российских рублей – 4,2331 грн.

В банках курс продажи доллара просел почти на копейку, а евро – почти на 5 копеек.

В то же время наличный курс валют растет.

Ранее аналитик спрогнозировал, когда курс доллара к гривне перешагнет новую психологическую отметку. В Украине скоро курс доллара немного повысится, полагает эксперт.

При этом экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу 2018 года. Эксперт отметил, что бюджет на 2018-й год правительство рассчитывало, исходя из курса 30,10 грн/$ на конец года.

Напомним, биткоин молниеносно подешевел: курс достиг нового "дна". Bitcoin не снижался до такой отметки с начала октября 2017-го – периода, предшествовавшего бурному подорожанию криптовалюты.