Платить по новому. В Украине с нового года изменя правила оплаты электроэнергии

Счетчик электроэнергии / "Депо"

С 1 января 2019 года украинские потребители электроэнергии будут заключать договоры на ее поставки и на распределение.

Соответствующее сообщение опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook глава профильного органа, НКРЭКУ, Оксана Кривенко. По ее словам, в будущем году в стране введут модель системы договорных отношений на розничном рынке электрической энергии − согласно закону "О рынке электрической энергии".

С 2019-го все энергоснабжающие компании будут обязаны отделить свою деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе и путем создания электропоставщика.

Причем договор о поставках энергии предусматривает ее коммерческую продажу потребителю в качестве товарной продукции, подытожила Кривенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт предупредил украинцев об угрозе веерных отключений электроэнергии в стране.