Платить по новому. В Украине с нового года изменя правила оплаты электроэнергии

Новый порядок и новые правила оплаты электроэнергии для украинцы вступят в силу с 1 января 2019 года.
С 1 января 2019 года украинские потребители электроэнергии будут заключать договоры на ее поставки и на распределение.
Соответствующее сообщение опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook глава профильного органа, НКРЭКУ, Оксана Кривенко. По ее словам, в будущем году в стране введут модель системы договорных отношений на розничном рынке электрической энергии − согласно закону "О рынке электрической энергии".
С 2019-го все энергоснабжающие компании будут обязаны отделить свою деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе и путем создания электропоставщика.
Причем договор о поставках энергии предусматривает ее коммерческую продажу потребителю в качестве товарной продукции, подытожила Кривенко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт предупредил украинцев об угрозе веерных отключений электроэнергии в стране.