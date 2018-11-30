"Панический эффект": эксперт предупредил о влиянии военного положения на курс доллара

Эксперт рассказал о возможном колебании курса валют / Reuters

На повышение курса доллара может оказать временное влияние панический эффект, вызванный введением военного положения в Украине, заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он подчеркнул, что военное положение ввели на 30 дней, поэтому его также его могут продолжить и на полгода, однако на данный момент невозможно прогнозировать рост курса валют.

Кроме того, отметил он, возможно, что в тех областях, где объявлено военное положение, могут заявлять о провале работы по многим направлениям, а также об обнаружении "шпионов и вредителей", что может послужить последующему жесткому закручиванию гаек.

"Этот фактор не то, что может, он будет влиять на валютный рынок. Но, я пока не вижу предпосылок для дальнейшего падения гривны, потому что решение о военном положении принимала Верховная Рада и пока непонятна сама цель введения этого положения", - добавил Корольчук в комментарии golos.ua.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил суть тайного пункта закона о военном положении.