В "Нафтогазе" рассказали, что украинцам делать с "фейковыми" платежками за газ

"Нафтогаз Украины" / Reuters

Руководство компании "Нафтогаз Украины" объявило о том, что "облгазы и газсбыты" намеренно дезинформируют украинцев.

В госкомпании отмечают, что в ноябре большинство громадное количество украинцев получили от своих поставщиков газа платежки со значительными суммами-доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три года. Причиной таких перерасчетов в газсбытах назвали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения якобы по требованию "Нафтогаза"".

"Обращаем внимание, что "Нафтогаз" никоим образом не причастен к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы уже компенсируются родственным структурам газсбытов – облгазам через механизм производственно-технологических потерь. Доначисления ведут к двойной оплате тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа", − утверждается в заявлении "Нафтогаза Украины".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Нафтогазе Украины" рассказали, как правильно пересчитать платежки.