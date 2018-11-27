Жалуйтесь и требуйте. В Нафтогазе рассказали, как правильно пересчитать платежки

27 ноября 2018, 21:49

В регуляторе посоветовали перепроверить квитанции об оплате за октябрь.

Газовая конфорка
Сумму оплаты за газ можно оспорить / Факти - ICTV

Заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк заявил, что украинцы могут уменьшить сумму оплаты за газ, если пересчитают платежки за октябрь.

Как сообщает Экономическая правда, схема выглядит следующим образом:

1.Идете местному газсбыту с жалобой и требуете пересчитать оплату за газ за октябрь.

2.Отправьте жалобу в Нацкомиссию о нарушении лицензионных условий газсбутом/облгазом.

3.Оплачиваете счет за топливо в той части/сумме, которую не оспариваете.

Жалобу можно отправить на электронный адрес box@nerc.gov.ua или обычной почтой отправить в Нацкомиссию.

По данной ссылке вы найдете образец письма-требования о пересчете платы за газ за октябрь.

Это письмо необходимо отправить (обычной или электронной почтой) или лично передать вашему поставщику газа.

Отмечается, что поставщик обязан осуществить перерасчет или дать объяснение в обозначенные законодательством сроки.

Как ранее сообщалось, жители Украины в ближайшем будущем станут меньше платить за газ, поскольку операторам газораспределительной системы прямо запретили проводить доначисления. 

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