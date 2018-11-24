Украинцы заплатят меньше за газ: стала известна причина

О том, почему жители Украины в ближайшем будущем могут сэкономить на оплате газа, рассказала глава профильной комиссии.
Жители Украины в ближайшем будущем станут меньше платить за газ, поскольку операторам газораспределительной системы прямо запретили проводить доначисления.
Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики. "Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществила доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, учитывающих разницу в приведении к стандартным условиям", — написала на своей странице в Facebook глава комиссии Оксана Кривенко.
По ее данным, все объемы таких потерь газа рассчитываются согласно методике, которая была утверждена Минэнерго.
Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт спрогнозировал, на сколько для украинцев подорожает газ.