Курс валют на 21.12: доллар устроил украинцам внеплановый праздник

В Украине дешевеет валюта / 1zoom.ru

В Украине дешевеет доллар.

Под Новый год цена "американца" стремительно снижается. Особенно хорошо это заметно, если отслеживать курс не за день, а за неделю: по сравнению с прошлой пятницей курс доллара в Украине по отношению к гривне упал почти на 30 копеек.

За последние сутки, по курсу НБУ, доллар уступил гривне 14 копеек.

Евро тоже падает в цене, но медленнее. По сравнению с предыдущим банковским днем валюта ЕС "похудела" почти на 4 копейки.

Курсы валют на 21.12.2018:

1 доллар США – 27,5768 грн/$;

1 евро – 31,5782 грн/евро;

10 российских рублей – 4,0933 грн.

При этом хорошие времена для украинской нацвалюты не продлятся долго, заверил финансовый эксперт Алексей Кущ. "То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений", – рассказал Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".

По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/$.

Напомним, россиянам купить валюту теперь сложнее, а украинцам обещают валютный рай. Сильнее всего новые правила ударят по россиянам, которые получают зарплату "в конвертах". Что касается украинцев, то им, наоборот, станет легче купить валюту: с февраля следующего года они смогут это делать не только в банке и обменнике, но еще и в почтовом отделении.

Ранее эксперт назвал дату "смерти" доллара. "Ползучая дедолларизация уже началась", уверен Кущ. В ближайшее время на смену классической банковской системе придет эра финтеха, отметил финансовый аналитик.