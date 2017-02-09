Развитие вооружения и военной техники. В Украине модернизируют флагман ВМС

Кабмин утвердил распределение средств по бюджетной программе развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, согласно которому на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" направят 91 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении КМУ от 8 февраля 2017 №81-р.

Согласно распоряжению, всего на бюджетную программу развития вооружения и военной техники ВСУ на 2017 год будет направлено 6,47 млрд. грн.

В частности, согласно приложению к документу, на закупку и модернизацию вооружения и военной техники направят 5,617 млрд. грн, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — 520,5 млн. грн, создание Единой автоматизированной системы управления ВСУ — 242,2 млн. грн.

Кроме того, на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" выделили 91 млн грн.

Напомним, ранее волонтеры подарили флагману украинских ВМС мощный радар.