Сняты преграды для нового транша. МВФ и Украина подписала меморандум — СМИ

Стало известно о подписании Украиной меморандума с Международным валютным фондом о получении 1 млрд долларов макроэкономической финансовой помощи.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Национальном банке Украины.

Сообщается, что подписание меморандума даст возможность получить следующий миллиард долларов из предусмотренных 17,5.

Как сообщил источник, в документ включены обновленные требования фонда.

"Украинская сторона подписала обновленный меморандум о сотрудничестве", — сказал источник.

Выплаты были задержаны несколько раз в течение последних двух лет из-за медленного продвижения реформ в стране, чего требовал фонд.

Последний транш в размере 1 млрд долларов был получен Украиной в конце 2016 года, в качестве поддержки МВФ утвержденного госбюджета на 2017 год и значительного продвижения в реформировании банковского сектора.

В то же время близкий к переговорам источник сообщил УНИАН, что Украина находится на финальной стадии переговоров с МВФ, но меморандум о сотрудничестве, который оговаривает дальнейший перечень реформ для получения очередного кредитного транша от Фонда, пока не подписан.

"Меморандум пока не подписан", — сообщил источник.

Напомним, 25 января глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Украина может получить новый транш кредита от МВФ в начале февраля.

Однако 13 февраля Гонтарева заметила, что Киев подпишет меморандум с МВФ для получения четвертого транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней.