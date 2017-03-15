Гройсман просит прекратить спекуляции на угольной блокаде Донбасса — это не в интересах Украины

Премьер Владимир Гройсман просит прекратить любые политические спекуляции вокруг "угольной" блокады, которая уже нанесла значительный ущерб Украине, и сосредоточиться на возрождении государства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Так называемая "угольная" блокада уже нанесла значительный ущерб Украине. Я лично и члены нашего правительства не раз обращались к ее инициаторам — мы готовы совместно противодействовать незаконному перемещению товаров, но то, что вы делаете, — это не в интересах Украины", — пишет глава Кабмина.

"Последние дни показали, что выбран худший путь — путь к дестабилизации ситуации. Это недопустимо. Считаю, что, в конце концов, все в нашей стране должны научиться соблюдать закон, независимо от своей должности и статуса, наличия или отсутствия неприкосновенности. Считаю, что правоохранители действовали в соответствии с нормами действующего законодательства. Призываю всех, кто хочет заработать политические дивиденды на этой ситуации, прекратить любые спекуляции. Нам всем надо сосредоточиться на том, как развивать и возрождать Украину. А тех, кто хочет этому помешать, и так более чем достаточно!", — подчеркнул Гройсман.

Напомним, сегодня, 15 марта, на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.