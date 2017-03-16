Гонтарева хочет провести аферу с российскими банками на СНБО — журналист

16 марта 2017, 16:48

Нацбанк вводит санкции против российских банков "для галочки", считает Александр Дубинский.

Валерия Гонтарева

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена вводить реальные санкции в отношении российских банков, вместо этого руководство НБУ планирует провести через СНБО "аферу", а предлагаемые санкции не будут эффективными, считает журналист Александр Дубинский.

"Завтра на заседании Совета нацбезопасности с подачи НБУ готовится афера, цель которой — защитить интересы Кремля на территории Украины. Речь идет о перечне "санкций" против работающих на украинской территории банков, принадлежащих российским государственным финансовым институтам. Тот перечень мер, который выносится завтра на заседание СНБОУ, с подачи Нацбанка — никакими санкциями не является", — пишет журналист на своей странице в Facebook.

Так, по его мнению, предлагаемый НБУ запрет на распределение прибыли действовать не будет, так как все без исключения "дочки" россбанков убыточны, также не будет действовать и запрет на распределение капитала, так как по закону о банках распределить прибыль можно только после погашения всех обязательств. Кроме того, по мнению журналиста, предлагаемый запрет на возвращение межбанковских кредитов является никчемным, так как все без исключения "дочки" россбанков уже конвертировали такие долги в капитал.

"Из вышеперечисленного следует очевидный вывод — "санкции" предложены для галочки. Для того, чтобы ничего не менять, и сохранить кремлевские банки в Украине "как есть". Между тем, единственно правильное решение в отношении "финансовых агентов Кремля" — только одно. Немедленное закрытие или национализация", — считает Дубинский.

Кроме того, по данным Дубинского, в Администрацию президента звонил глава Сбербанка РФ Герман Греф, который убеждал ряд чиновников не применять никаких жестких решений в отношении "дочки" Сбербанка.

"Звонил, очевидно, и в Нацбанк. Какие аргументы использует Кремль и его банкиры при разговорах с украинскими чиновниками, которые так рьяно бросились защищать российские банки на нашей территории — я, к сожалению, не знаю. Знаю только то, что и глава НБУ Гонтарева и президент Порошенко — имели в свое время очень тесные связи с российской государственной финансовой корпорацией ВТБ. Первый зампред российского ВТБ Соловьев был совладельцем гонтаревской компании ICU. Президент Порошенко — продавал ВТБ свой банк "Мрия", — пишет журналист.

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