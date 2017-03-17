Национализация срывается: главари ДНР хотят сбывать в России продукцию отжатых предприятий

В террористических Донецкой и Луганской "народных республиках" продолжается процесс "национализации" предприятий, работавших в рамках украинской юрисдикции.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

Так, главари ДНР обратилось к заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову с требованием форсировать принятие решения о механизмах реализации в России продукции "национализированных" предприятий ДНР. По словам главарей, нерешенность этого вопроса срывает ход проходящей "национализации", не позволяет наладить полноценную работу "национализированных" предприятий и, таким образом, резко обостряет социально-экономическую ситуацию в ДНР.

С 15 марта на предприятиях ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети", ОАО "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" рабочий персонал переведен на 3-дневную рабочую неделю с оплатой 2/3 от оклада. Представители "внешней администрации" ДНР на этих предприятиях не могут пояснить ситуацию и не способны обрисовать перспективы для коллективов данных предприятий. А "министерство доходов и сборов" ДНР требует от руководства предприятий пройти перерегистрацию в "правом поле ДНР".

На ОАО "Шахта Комсомолец Донбасса" "внешняя администрация" заставляет сотрудников писать заявления на увольнение и заявления о принятии на работу в "национализированную" ГП "Шахта Комсомолец Донбасса". Однако персонал затягивает процесс увольнения/принятия на работу, в связи с чем представители "внешней администрации" угрожают повальным увольнением всех, кто не подал соответствующие заявления. Добытый уголь накапливается на складе и не вывозится. В настоящее время представители "внешней администрации ДНР" осуществляют поиск альтернативных рынков сбыта, в основном в России.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко предупредил, что Украина не будет иметь дел с предприятиями, "отжатыми" боевиками на Донбассе.