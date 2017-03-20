Все российские банки в Украине ведут переговоры о продаже — Нацбанк

Все банки с российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о продаже.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже", — заявила Рожкова.

По ее словам, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что "в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя".

Рожкова также отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов.

Банкир также отметила, что подпавшие под санкции банки являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом.