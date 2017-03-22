Россия ежесуточно ворует 10 тысяч тонн украинского угля — СМИ

Через российско-украинскую границу с 1 по 20 марта проследовало более 3,4 тысяч полувагонов с углем.

Об этом свидетельствуют статистические данные РЖД, которые есть в распоряжении "Экономической правды".

Согласно данным, за 2 декады марта с неконтролируемой украинским правительством территории Донецкой и Луганской областей в Россию было отправлено 3,4 тысячи полувагонов с углем.

Таким образом, на территорию России было вывезено более 230 тысяч тонн антрацита (более 10 тыс т/сутки), что в пересчете на официальную внутригосударственную цену (1730 грн/т) эквивалентно 400 млн гривен.

С неконтролируемых территорий вагоны направляются в РФ через 2 железнодорожные станции — Гуково и Успенская, которые с украинской стороны закрыты еще с 2015 года.

На станцию Гуково было отправлено более 2,8 тысяч вагонов, на станцию Успенская — более 500 единиц.

Среднесуточная загрузка за первые 14 дней марта по обеим станциям составила 152 вагона в сутки, 15-20 марта — уже более 210 вагонов.

Подробнее о транспортной блокаде на Донбассе читайте в материале "Главреда" "Блокада меняет вектор".