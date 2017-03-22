НБУ ввел санкции против "дочек" российских госбанков в Украине

Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны с 23 марта вводит санкции в отношении "дочек" российских государственных банков.

Об этом идет речь в сообщении перс-службы НБУ.

"Правление Национального банка Украины 21 марта приняло постановление № 25, целью которого является обеспечение реализации санкций, примененных к банкам, указанным в решении СНБО", — говорится в сообщении.

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Напомним, СНБО 15 марта поручил НБУ и СБУ в течение суток внести предложения по санкциям в отношении банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков Российской Федерации.

Впоследствии президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении ряда юридических лиц.